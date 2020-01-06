Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні запрацював сервіс «е-Малятко»
  • Нацбанк значно ослабив офіційну гривню
  • Українці отримають більшу зарплату за січень

13-річний школяр врятував бабусю та її онука

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 13:05
Версія для друку
13-річний школяр врятував бабусю та її онука

Героїчний вчинок здійснив хлопець з Житомирщини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо про інцидент на Житомирщині. Тут 13-річний школяр, катаючись на велосипеді, помітив палаючий будинок та кинувся на допомогу. Мова йде про школяра на ім’я Віктор Іващенко. Хлопець допоміг 88-річній Марії Грибовській, яка знаходилась у будинку і не могла самотужки вийти з будинку, вийти.

Після цього юний герой почав кликати на допомогу. Виявилось, що у будинку був 40-річний чоловік, онук потерпілої. Його врятували селяни, які відреагували на повідомлення школяра.

«Я вже була і не злякана, і не жива, і не мертва. Я взагалі не знала нічого. Дихати я вже не могла, вже мені ось тут душило. Ще б хвилину – і було б вже по мені», - розповіла жінка. 

Тепер Віктора Іващенка висунуть кандидатом на конкурс «Герой рятувальник року». Причина пожежі поки невідома.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції