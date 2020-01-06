13-річний школяр врятував бабусю та її онука

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Героїчний вчинок здійснив хлопець з Житомирщини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо про інцидент на Житомирщині. Тут 13-річний школяр, катаючись на велосипеді, помітив палаючий будинок та кинувся на допомогу. Мова йде про школяра на ім’я Віктор Іващенко. Хлопець допоміг 88-річній Марії Грибовській, яка знаходилась у будинку і не могла самотужки вийти з будинку, вийти.
Після цього юний герой почав кликати на допомогу. Виявилось, що у будинку був 40-річний чоловік, онук потерпілої. Його врятували селяни, які відреагували на повідомлення школяра.
«Я вже була і не злякана, і не жива, і не мертва. Я взагалі не знала нічого. Дихати я вже не могла, вже мені ось тут душило. Ще б хвилину – і було б вже по мені», - розповіла жінка.
Тепер Віктора Іващенка висунуть кандидатом на конкурс «Герой рятувальник року». Причина пожежі поки невідома.
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