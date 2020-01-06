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Зеленський запропонував партнерам з Оману взяти участь у великій приватизації

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 13:33
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Зеленський запропонував партнерам з Оману взяти участь у великій приватизації

Володимир Зеленський запропонував використати весь потенціал двостороннього інвестиційного співробітництва між Україною та Оманом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим президентом державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламов аль-Муршид. Сторони обговорили торгово-економічне та інвестиційне співробітництво між Україною та Оманом.

У прес-служба Офісу президента зазначили, що сторони вирішили активізувати достойний рівень двостороннього інвестиційного співробітництва.

«Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави розповів про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища», - відзначили у прес-службі.

Також уточнюється, що українська сторона запропонувала партнерам з Оману відвідати Україну та взяти участь у великій приватизації.

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