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Джої Кінг виділилась безумною сукнею на Золотому глобусі 2020 (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 11:27
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Джої Кінг виділилась безумною сукнею на Золотому глобусі 2020 (ВІДЕО)

Джої Кінг обрала для червоної доріжки сукню від Iris van Herpen й не прогадала. Її назвали однією з найкрасивіших на церемонії нагородження «Золотого глобуса».

Новину передає «Преса України».

У Беверлі Хілс пройшла церемонія роздачі статуеток «Золотий глобус». Цьогоріч акторки вразили вишуканими та стриманими сукнями. Одна з найбільш запам’ятовуваніших суконь була продемонстрована Джої Кінг. 

Так, вона обрала для події хвилясту сукню, яка створює оптичну ілюзію. Варто зазначити, що вбрання придумав дизайнер Iris van Herpen. Колекція була представлена у 2019 році. На 20-річній актрисі сукня виглядала неперевершено. В результаті зірку назвали однією з найкраще вдягнених на червоній доріжці.

До слова, сукні  від Iris van Herpen раніше носили Наомі Кемпбел та Єва Грін.


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