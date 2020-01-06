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Джої Кінг обрала для червоної доріжки сукню від Iris van Herpen й не прогадала. Її назвали однією з найкрасивіших на церемонії нагородження «Золотого глобуса».
Новину передає «Преса України».
У Беверлі Хілс пройшла церемонія роздачі статуеток «Золотий глобус». Цьогоріч акторки вразили вишуканими та стриманими сукнями. Одна з найбільш запам’ятовуваніших суконь була продемонстрована Джої Кінг.
Так, вона обрала для події хвилясту сукню, яка створює оптичну ілюзію. Варто зазначити, що вбрання придумав дизайнер Iris van Herpen. Колекція була представлена у 2019 році. На 20-річній актрисі сукня виглядала неперевершено. В результаті зірку назвали однією з найкраще вдягнених на червоній доріжці.
До слова, сукні від Iris van Herpen раніше носили Наомі Кемпбел та Єва Грін.
11:27: Джої Кінг виділилась безумною сукнею на Золотому глобусі 2020 (ВІДЕО)
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09:43: Політолог прокоментував чутки про початок Світової війни
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