У США роздали усі «Золоті глобуси»

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 10:58

Стало відомо, які кіно та телестрічки були удостоєні однієї із найпрестижніших премій.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 5 січня, пройшла церемонія нагородження престижної премії «Золотий глобус». Вона стала 77-ю за рахунком. Так, стало відомо, хто отримав золоті статуетки у Беверлі-Хіллз.

Так, кращим драматичним телесеріалом визнано «Спадкоємці».

Кращий комедійний серіал - «Дрянь».

Кращий міні-серіал - «Чорнобиль».

Кращий актор в драматичному серіалі - Брайан Кокс («Спадкоємці»).

Краща актриса в драматичному серіалі - Олівія Колман («Корона»).

Кращий актор в комедійному серіалі - Рамі Юссеф («Рамі»).

Краща актриса в комедійному серіалі - Фібі Уоллер-Брідж («Дрянь»).

Кращий телеактор другого плану - Стеллан Скарсгард («Чорнобиль»).

Краща телеактриса другого плану - Патриція Аркетт («Удавання»).

Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі - Расселл Кроу («Найгучніший голос»).

Краща актриса в міні-серіалі або телефільмі - Мішель Вільямс ( «Фоссі / Вердон»).

Кращий анімаційний фільм - «Втрачена ланка».

Кращий іноземний фільм - «Паразити» (Південна Корея).

Кращий комедійний кіноактор - Терон Еджертон («Рокетмен»).

Кращий кіноактор другого плану - Бред Пітт («Одного разу в ... Голлівуді»).

Краща кіноактриса другого плану - Лора Дерн ( «Шлюбна історія»).

Кращий кінорежисер - Сем Мендес («1917»).

Кращий сценарій - Квентін Тарантіно («Одного разу в ... Голлівуді»).

Краща комедійна кіноактриса - Аквафін («Прощання»).

Краща комедія або мюзикл - «Одного разу в ... Голлівуді».

Кращий драматичний кіноактор - Хоакін Фенікс («Джокер»).

Краща драматична кіноактриса - Рене Зеллвегер («Джуді»).

Краща кінодрама - «1917».