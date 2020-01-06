У США роздали усі «Золоті глобуси»

Джої Кінг виділилась безумною сукнею на Золотому глобусі 2020 (ВІДЕО) 11:27
У США спалахнули акції протесту проти військових дій в Ірані 10:18
Політолог прокоментував чутки про початок Світової війни 09:43
Від Туреччини до Оману: ЗМІ оприлюднили «туристичний» маршрут Зеленського 07:50
Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа 07:13
Журналісти підрахували, скільки заробив Тім Кук у 2019 році 16:57
Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО) 09:33
Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків 08:22
Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы 13:25
Стало відомо, які кіно та телестрічки були удостоєні однієї із найпрестижніших премій.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 5 січня, пройшла церемонія нагородження престижної премії «Золотий глобус». Вона стала 77-ю за рахунком. Так, стало відомо, хто отримав золоті статуетки у Беверлі-Хіллз.
Так, кращим драматичним телесеріалом визнано «Спадкоємці».
Кращий комедійний серіал - «Дрянь».
Кращий міні-серіал - «Чорнобиль».
Кращий актор в драматичному серіалі - Брайан Кокс («Спадкоємці»).
Краща актриса в драматичному серіалі - Олівія Колман («Корона»).
Кращий актор в комедійному серіалі - Рамі Юссеф («Рамі»).
Краща актриса в комедійному серіалі - Фібі Уоллер-Брідж («Дрянь»).
Кращий телеактор другого плану - Стеллан Скарсгард («Чорнобиль»).
Краща телеактриса другого плану - Патриція Аркетт («Удавання»).
Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі - Расселл Кроу («Найгучніший голос»).
Краща актриса в міні-серіалі або телефільмі - Мішель Вільямс ( «Фоссі / Вердон»).
Кращий анімаційний фільм - «Втрачена ланка».
Кращий іноземний фільм - «Паразити» (Південна Корея).
Кращий комедійний кіноактор - Терон Еджертон («Рокетмен»).
Кращий кіноактор другого плану - Бред Пітт («Одного разу в ... Голлівуді»).
Краща кіноактриса другого плану - Лора Дерн ( «Шлюбна історія»).
Кращий кінорежисер - Сем Мендес («1917»).
Кращий сценарій - Квентін Тарантіно («Одного разу в ... Голлівуді»).
Краща комедійна кіноактриса - Аквафін («Прощання»).
Краща комедія або мюзикл - «Одного разу в ... Голлівуді».
Кращий драматичний кіноактор - Хоакін Фенікс («Джокер»).
Краща драматична кіноактриса - Рене Зеллвегер («Джуді»).
Краща кінодрама - «1917».
11:27: Джої Кінг виділилась безумною сукнею на Золотому глобусі 2020 (ВІДЕО)
10:18: У США спалахнули акції протесту проти військових дій в Ірані
09:43: Політолог прокоментував чутки про початок Світової війни
07:50: Від Туреччини до Оману: ЗМІ оприлюднили «туристичний» маршрут Зеленського
07:13: Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.