У США спалахнули акції протесту проти військових дій в Ірані

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 10:18

Невдоволені рішенням Дональда Трампа вбити генерала Ірану вийшли на акцій протесту. Так, американці закликали не починати війну в Ірані та забрати військових з Іраку.

Новину передає «Преса України».

У 90 американських містах відбулися акції протесту. Понад 15 тисяч людей вийшли на вулиці з плакатами проти «нової війни» з Іраном. За даними іноземних ЗМІ, після того, як президент СШа Дональд Трамп здійснив воєнний акт проти Ірану, американці вирішили висловити своє невдоволення з цього приводу.

«Трамп, люди кажуть: Ні війні проти Ірану. Американські військові, геть з Іраку», «Припиніть бомбардувати Ірак», «Американські військові, руки геть від Іраку», «Ні війни ні санкцій проти Ірану», - з такими гаслами виступали демонстранти.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Іраку, іранський генерал Касем Солеймані приїхав до Багдаду в рамках медіаційних зусиль, спрямованих на зменшення напруги між Іраном та Саудівською Аравією. Коли його машина виїжджала з аеропорту Багдада, його транспортний засіб був підірваний американським безпілотником за наказом Трампа. За словами прем'єр-міністра Іраку, Трамп знав мету візиту Солеймані. В результаті парламент Іраку проголосував за вигнання всіх американських сил зі своєї країни.