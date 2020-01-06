Політолог прокоментував чутки про початок Світової війни

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 09:43

Олександр Кочетков заявив, що кровопролиття у світі неминучі, однак підстав для всесвітньої пожежі не проглядається.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков відреагував на появу ряду гучних новин про те, що після вбивством США іранського генерала Касема Солеймані, світова війна опинилась на порозі. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що стабільності в світі дійсно не вистачає. Однак він не бачить реальних передумов для світової війни.

«Так, Дональд Трамп, який побоюється не так імпічменту, скільки програшу на виборах, продемонстрував, що заради захисту американських інтересів він плювати готовий на міжнародне право й інші умовності. І знищив іранського генерала, звинуваченого в тероризмі», - написав він.

За словами, в результаті Росія на тлі такого ходу подій постарається показати, що «раз можна США, то можна і Росії» й почала килимові бомбардування Ідліб. Тим часом Туреччина без оголошення війни ввела турецькі війська в Лівію.

«Відповідно, збільшується ризик несиметричної відповіді у вигляді ракетної атаки на Ізраїль чи чогось подібного. Ізраїль обов'язково відповість, і теж дуже несиметрично. Так, ООН, ОБСЄ та інші подібні структури продемонстрували повну свою імпотентність в збереженні миру і безпеки», - наголосив він.

Кочетков вважає, що брязкання зброєю має локальний масштаб.

«На Близькому Схід може спалахнути не на жарт. США можуть загасити Північну Корею. Росія може анексувати Білорусь. Але для світової війни необхідно найгостріше, нерозв'язне іншим чином зіткнення провідних світових держав», - додав він.

Політолог пояснив, що для США і Китаю краще домовлятися, а РФ не «задере лапку» на США. Крім того, Кремль не нападе на Україну, бо якби він міг, то давно зробив би це.