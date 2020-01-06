Дощі в Австралії допомогли приборкати масові пожежі

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За даними іноземних ЗМІ, ситуація в Австралії залишається напруженою. Тим не менше, погода пішла поступки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що в Австралії другий день поспіль йдуть дощі. В результаті пожежникам у південно-східній частині країни стало легше ліквідовувати масштабні пожежі, які забрали життя 24 людей. Ще двоє людей пропали безвісти в штаті Новий Південний Уельс.
«Ми очікуємо, що гарячі, вітряні умови повернуться впродовж тижня», - зазначили австралійські чиновники.
Гладіс Береджиклян, прем'єр-штат Нового Південного Уельсу, додав, що по всій країні зафіксовано понад 130 загорань.
«Збитки від пожеж досі важко оцінити», - додав він.
Нагадаємо, сезон пожеж в Австралії розпочався раніше ніж зазвичай. Причина – трирічна посуха, яка збільшила площу вразливу до пожеж. Наразі відомо, що полум’я знищило понад п’ять мільйонів гектарів землі.
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