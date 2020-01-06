Дощі в Австралії допомогли приборкати масові пожежі

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 09:01

За даними іноземних ЗМІ, ситуація в Австралії залишається напруженою. Тим не менше, погода пішла поступки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що в Австралії другий день поспіль йдуть дощі. В результаті пожежникам у південно-східній частині країни стало легше ліквідовувати масштабні пожежі, які забрали життя 24 людей. Ще двоє людей пропали безвісти в штаті Новий Південний Уельс.

«Ми очікуємо, що гарячі, вітряні умови повернуться впродовж тижня», - зазначили австралійські чиновники.

Гладіс Береджиклян, прем'єр-штат Нового Південного Уельсу, додав, що по всій країні зафіксовано понад 130 загорань.

«Збитки від пожеж досі важко оцінити», - додав він.

Нагадаємо, сезон пожеж в Австралії розпочався раніше ніж зазвичай. Причина – трирічна посуха, яка збільшила площу вразливу до пожеж. Наразі відомо, що полум’я знищило понад п’ять мільйонів гектарів землі.