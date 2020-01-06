В Україні запрацює єдиний портал для туристів

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 08:26

Уже в 2020 році туристи, які прибувають в Україну, зможуть скористатись спеціальним порталом, який допоможе вирішити різноманітні питання.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 5 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в країні буде створено єдиний туристичний портал. Так, портал буде доступний онлайн та в телефонному режимі. За словами Гончарука, портал створять на базі Міністерства культури, молоді і спорту.

«Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звичайно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомогу», - розповів прем’єр-міністр.

Очікується, що туристичний портал буде запущено до осені 2020 року. Крім того, в регіонах запрацюють локальні туристично-інформаційні центри.

Нагадаємо, Україна піднялась на 10 позицій в Індексі конкурентоспроможності в сфері подорожей і туризму. Наразі вона знаходиться на 78 сходинці.