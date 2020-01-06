В Україні запрацює єдиний портал для туристів

Від Туреччини до Оману: ЗМІ оприлюднили «туристичний» маршрут Зеленського 07:50
Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа 07:13
Журналісти підрахували, скільки заробив Тім Кук у 2019 році 16:57
Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО) 09:33
Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків 08:22
Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы 13:25
Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО) 11:27
Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала 10:47
Уже в 2020 році туристи, які прибувають в Україну, зможуть скористатись спеціальним порталом, який допоможе вирішити різноманітні питання.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 5 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в країні буде створено єдиний туристичний портал. Так, портал буде доступний онлайн та в телефонному режимі. За словами Гончарука, портал створять на базі Міністерства культури, молоді і спорту.
«Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звичайно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомогу», - розповів прем’єр-міністр.
Очікується, що туристичний портал буде запущено до осені 2020 року. Крім того, в регіонах запрацюють локальні туристично-інформаційні центри.
Нагадаємо, Україна піднялась на 10 позицій в Індексі конкурентоспроможності в сфері подорожей і туризму. Наразі вона знаходиться на 78 сходинці.
07:50: Від Туреччини до Оману: ЗМІ оприлюднили «туристичний» маршрут Зеленського
07:13: Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа
16:57: Журналісти підрахували, скільки заробив Тім Кук у 2019 році
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.