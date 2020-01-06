Від Туреччини до Оману: ЗМІ оприлюднили «туристичний» маршрут Зеленського

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 07:50

Стало відомо, в яких країнах встиг побувати президент Зеленський, й де вирішив залишитись для відпочинку.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, в яких країнах Володимир Зеленський відпочив, будучи на посаді президента України. Як відомо, український лідер відвідав з офіційними візитами Бельгію, Канаду, Туреччину, Францію і Німеччину.

На відпочинку ж Зеленський та його сім’я побували у Туреччині, Канаді, Одесі, Франції.

«Після "нормандської зустрічі" він (президент – ред.) заявив, що хоче скоріше полетіти додому. Але на практиці візит до Парижа виявився "триденним", більш того деякі його елементи нагадували туристичну поїздку», - відзначили ЗМІ.

Як відомо, на новорічні свята Зеленський відправився у резиденцію "Синьогора" в Гуту, що в Івано-Франківській області. 5 січня Зеленський прибув в найдорожчий готель Оману. В Офісі президента зазначили, що Зеленський проведе в Омані ряд важливих зустрічей.

«В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну», - йдеться в повідомленні.