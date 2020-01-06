Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 07:13

Стало відомо, яка винагорода може чекати вбивць Дональда Трампа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що в Ірані оголосили нагороду за голову президента США Дональда Трампа. А саме $80 млн. Про це повідомило держтелебачення Ірану Iran's Channel One. Також відповідну статтю опублікувало видання The Mirror.

Як зазначається, населення ірану становить 80 мільйонів чоловік. Отож кожен «скинеться» по долару для вбивці лідера США.

«Нас, іранців, 80 мільйонів. Якщо з кожного з нас зібрати долар, у нас буде 80 мільйонів доларів - і ми зможемо передати цю суму тому, хто принесе нам голову», - заявив траурний панегірист - ведучий церемонії прощання c генералом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані.

Варто зазначити, що ім’я панегіриста наразі невідоме. Тим часом офіційна влада не робила заяв з цього приводу.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв «сувору помсту» тим, хто вбив генерала Сулеймані.