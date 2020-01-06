Аня Мартинюк 06 січня 2020, 06:35

На жаль, більшість українців не читають книг. Статистику привели в Research & Branding Group.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що більшість українців не читають книг на регулярній основі. За даними опитування, яке провела компанія Research & Branding Group, близько 57% українців не читають книжок.

Тим не менше, 43% опитаних читають книги регулярно. З них 14% – майже щодня, 27% – кілька разів на тиждень, 21% – кілька разів на рік, 4% – рідше, ніж раз на рік.

Варто зазначити, жінок-читачок більше, ніж чоловіків-читачів. Також відомо, що середньостатистичний читач України посилює приблизно 9 книжок за рік. До слова, у 2017 році цей показник становив 7 книжок.