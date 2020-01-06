Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа 07:13
Журналісти підрахували, скільки заробив Тім Кук у 2019 році 16:57
Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО) 09:33
Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків 08:22
Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы 13:25
Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО) 11:27
Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала 10:47
Брітні Спірс показала фанатам, як тримається в тонусі (ВІДЕО) 08:18
На жаль, більшість українців не читають книг. Статистику привели в Research & Branding Group.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що більшість українців не читають книг на регулярній основі. За даними опитування, яке провела компанія Research & Branding Group, близько 57% українців не читають книжок.
Тим не менше, 43% опитаних читають книги регулярно. З них 14% – майже щодня, 27% – кілька разів на тиждень, 21% – кілька разів на рік, 4% – рідше, ніж раз на рік.
Варто зазначити, жінок-читачок більше, ніж чоловіків-читачів. Також відомо, що середньостатистичний читач України посилює приблизно 9 книжок за рік. До слова, у 2017 році цей показник становив 7 книжок.
07:13: Вбивство Солеймані: В Ірані озвучили «вартість» голови Трампа
16:57: Журналісти підрахували, скільки заробив Тім Кук у 2019 році
09:33: Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.