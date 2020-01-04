Журналісти підрахували, скільки заробив Тім Кук у 2019 році

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 16:57

Як виявилось, директор Apple заробив на декілька мільйонів доларів менше, ніж у 2018 році.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що генеральний директор Apple Тім Кук заробив у 2019 році понад 11 мільйонів доларів, не рахуючи акцій. Про це розповіли у прес-службі Apple.

Зокрема, зарплата Тіма Кука становила 3 000 000 доларів плюс 7,7 мільйонів доларів премії. Кук також отримав ще «Іншу компенсацію» на загальну суму $11 555 466.

Інші компенсації включають страхові внески на термін страхування життя, внески на план 401 тис. доларів, вихідні канікули (загальною сумою 92 000 доларів США), витрати на охорону 457 083 доларів США та 315 311 доларів США для особистого використання приватних літальних апаратів.

Варто зазначити, що Кук заробив на понад 4 мільйони доларів менше, ніж у 2018 році. До слова, Кук отримав понад 113 мільйонів доларів від акцій, отриманих у 2019 році.