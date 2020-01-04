Зеленський продовжив собі відпочинок

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 16:31

Володимир Зеленський відпочиватиме ще тиждень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирішив залишитися в держрезиденції "Синьогора", що в селі Гута Івано-Франківської області, щонайменше до дев’ятого січня.

Про це повідомили в Офісі президента, однак не офіційно.

«При цьому, розглядається варіант, що поїде і пізніше - 10, 11 або 12 січня. Але якщо будуть якісь форс-мажори, то поїде і раніше. Але поки тихо і плани у президента пробути в Карпатах ще майже тиждень», - відзначило джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що разом з Зеленським в Карпатах відпочивають помічник Андрій Єрмак і заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Обидва взяли із собою сім'ї.