На Южно-Українській АЕС відключився енергоблок

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Третій енергоблок Южно-Української АЕС, що в місті Южноукраїнськ, раптово перестав працювати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо про інцидент на Южно-Українській АЕС. Тут відключився третій енергоблок. Причина - спрацювання системи автоматичного захисту. У прес-службі національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" зазначили, що причина такого ходу подій невідома.
Так, на території АЕС та на прилеглій території радіаційний, протипожежний і екологічний стан були у нормі.
«4 січня 2020 о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту. ... В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Южно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2040 МВт», - уточнили у відомстві.
До слова, Южно-Українська АЕС знаходиться на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області.
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