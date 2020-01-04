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На Южно-Українській АЕС відключився енергоблок

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 16:02
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На Южно-Українській АЕС відключився енергоблок

Третій енергоблок Южно-Української АЕС, що в місті Южноукраїнськ, раптово перестав працювати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо про інцидент на Южно-Українській АЕС. Тут відключився третій енергоблок. Причина - спрацювання системи автоматичного захисту. У прес-службі національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" зазначили, що причина такого ходу подій невідома.

Так, на території АЕС та на прилеглій території радіаційний, протипожежний і екологічний стан були у нормі.

«4 січня 2020 о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту. ... В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Южно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2040 МВт», - уточнили у відомстві.

До слова, Южно-Українська АЕС знаходиться на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області.

 

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