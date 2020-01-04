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У столиці Індонезії загинули 53 людини

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 15:28
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У столиці Індонезії загинули 53 людини

За даними іноземних ЗМІ, у Джакарті через повені та зсуви загинуло понад півсотні людей. Рятувальники попередили, що кількість жертв може зрости.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що зсуви та повені, спричинені проливними зливами в столиці Індонезії, Джакарті, призвели до загибелі щонайменше 53 людей. За словами рятувальників, невідомо, скільки людей можуть будуть поховані під тонами бруду.

Як відомо, мусонні дощі та річки, що піднімаються, затопили більшу частину Джакарти та спричинили зсуви в районі Богор та Депок на околицях міста, а також у сусідньому Лебаку.

За словами чиновників, серед загиблих є ті, хто потонув або був уражений електричним струмом. Також відомо, що троє літніх людей померли від переохолодження.

«Це найгірше затоплення в регіоні з 2007 року, коли за 10 днів загинуло 80 людей», - відзначили чиновники.

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