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Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 09:33
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Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО)

Російські журналісти поспілкувались з жителями анексованого Криму на тему окупації.

Новину передає «Преса України».

Російські ЗМІ вирішили взяти інтерв’ю у жителів анексованого півострова Крим. Так, останні відповіли журналістам, чи відчувають себе за 5 років «під юрисдикцією РФ» росіянами.

«Першого січня 2015 року в Криму завершився перехідний період з українського законодавства на російське. Він тривав дев'ять місяців з березня 2014 року. Фінансова, політична, судова, пенсійна і податкова системи регіону були інтегровані в державне правове поле РФ. Кримчани стали повноцінними громадянами Російської Федерації. Кореспонденти РІА Новини Крим дізналися настрої жителів півострова і запитали: чи відчувають вони себе росіянами через п'ять років після події», - відзначили пропагандистські ЗМІ.

Зокрема опитані зазначили, що відчувають себе росіянами, адже Крим завжди мав «російські настрої». Дехто зазначив, що частково відчувають себе росіянами, адже залишились певні перешкоди.

«Вважала, вважаю і буду вважати (себе росіянкою – ред.). Так, не все так гладко, але на це є і відповідь: «Не одразу Москва будувалась», - відзначила пенсіонерка.

 

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