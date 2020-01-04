Амстердам «порадував» туристів новим податком

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В Амстердамі вирішили «боротися» з туристами. З них братимуть додаткові 3 євро. Стало відомо, за що.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що з 2020 року туристи, які прямують в Амстердам, платитимуть за ніч перебування у столиці Нідерландів. А саме додаткові 3 євро. За даними видання The Telegraph, податок є надбавкою до вже існуючої ставки 7% від вартості житла.
«Туристи, які вибирають бронювання через Airbnb, тепер будуть змушені платити більше - 10% за ніч», - відзначило видання.
Нагадаємо, Амстердам продовжує залишатися улюбленим місцем серед туристів. Сюди щорічно прибувають 17 мільйонів мандрівників.
Як повідомлялось раніше, Нідерланди вирішили відмовитись від історичної назви «Голландія» з метою позбутись репутації країни, сповненої наркотиків та повій.
09:33: Жителі Криму розповіли, чи відчувають себе росіянами (ВІДЕО)
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