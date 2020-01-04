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Британська модель Демі Роуз оприлюднила серію фото, на яких уже традиційно акцентувала увагу на тілі.
Новину передає «Преса України».
Демі Роуз продовжила хизуватися своїми формами у соцмережі. Модель відсвяткувала новорічні свята у Мексиці. Любительниця екзотики позувала з пальмовим листям. 24-річна знаменитість також обрала для нової фотосесії мініатюрний в’язаний купальник.
«Втомлена від розкішного життя», - прокоментували у соцмережі.
«Яка витончена фігура!» - наголосили у коментарях.
Тим часом сама знаменитість підписала фото наступним чином: «Завдам тобі шкоди, але ти це любиш». Раніше фотомодель бажала своїм шанувальникам дивовижного 2020 року, наповненого безліччю благ та любові.
«Завжди дякую за вашу підтримку. Люблю вас!» - додала вона.
08:22: Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків
13:25: Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы
11:27: Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО)
10:47: Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала
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