Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні запрацював сервіс «е-Малятко»
  • Нацбанк значно ослабив офіційну гривню
  • Українці отримають більшу зарплату за січень

Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 08:22
Версія для друку
Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків

Британська модель Демі Роуз оприлюднила серію фото, на яких уже традиційно акцентувала увагу на тілі.

Новину передає «Преса України».

Демі Роуз продовжила хизуватися своїми формами у соцмережі. Модель відсвяткувала новорічні свята у Мексиці. Любительниця екзотики позувала з пальмовим листям. 24-річна знаменитість також обрала для нової фотосесії мініатюрний в’язаний купальник.

«Втомлена від розкішного життя», - прокоментували у соцмережі.

«Яка витончена фігура!» - наголосили у коментарях.

Тим часом сама знаменитість підписала фото наступним чином: «Завдам тобі шкоди, але ти це любиш». Раніше фотомодель бажала своїм шанувальникам дивовижного 2020 року, наповненого безліччю благ та любові.

«Завжди дякую за вашу підтримку. Люблю вас!» - додала вона.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції