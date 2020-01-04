Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 08:22

Британська модель Демі Роуз оприлюднила серію фото, на яких уже традиційно акцентувала увагу на тілі.

Новину передає «Преса України».

Демі Роуз продовжила хизуватися своїми формами у соцмережі. Модель відсвяткувала новорічні свята у Мексиці. Любительниця екзотики позувала з пальмовим листям. 24-річна знаменитість також обрала для нової фотосесії мініатюрний в’язаний купальник.

«Втомлена від розкішного життя», - прокоментували у соцмережі.

«Яка витончена фігура!» - наголосили у коментарях.

Тим часом сама знаменитість підписала фото наступним чином: «Завдам тобі шкоди, але ти це любиш». Раніше фотомодель бажала своїм шанувальникам дивовижного 2020 року, наповненого безліччю благ та любові.

«Завжди дякую за вашу підтримку. Люблю вас!» - додала вона.