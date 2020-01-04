За побиття депутата Ляшко може сісти на 7 років

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Олег Ляшко може поплатитися свободою через бійку зі «Слугою народу» Андрієм Герусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування бійки, яка мала місце в аеропорту Бориспіль у минулому році. Нагадаємо, її фігурантами були екснардеп Олег Ляшко та чинний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Андрій Герус.
У прес-службі прокуратури Київської області зазначили, що зібраних доказів достатньо для обвинувального акту.
«Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2019 року колишній народний депутат України разом з іншою особою, перебуваючи в ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль, а саме в ДП Зал офіційних делегацій, завдали тілесних ушкоджень народному депутату України IX скликання в зв'язку з його державною діяльністю», - зазначили у прес-службі.
Тепер якщо провину Ляшка доведуть, він може сісти за грати на термін до семи років.
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