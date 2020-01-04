Facebook вирішив заблокувати пост Супрун

Аня Мартинюк 04 січня 2020, 07:07

Американка вирішила висловитись про Бандеру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у соцмережі пост про Степана Бандеру. Однак Facebook вирішив його заблокувати.

«Вчора служба підтримки фейсбук повідомила мені, що запис про Степана Бандеру, де я вжила кілька його цитат, прихований через «порушення стандартів спільноти з приводу "hate speech/пропаганди ненависті», - зазначила вона.

Супрун додала, що в її записі не було нічого, що могло вказувати на пропаганду ненависті.

«Але це не завадило заблокувати запис, який набрав більше 6 тисяч репостів і охопив понад півмільйона читачів», - додала вона.