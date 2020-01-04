Facebook вирішив заблокувати пост Супрун

Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків 08:22
Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы 13:25
Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО) 11:27
Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала 10:47
Брітні Спірс показала фанатам, як тримається в тонусі (ВІДЕО) 08:18
ЗМІ звинуватили Зеленського у фотографуванні з «неправильними» людьми 07:39
Україні спрогнозували прискорення росту економіки до 2034 року 06:30
Нідерланди остаточно відмовились від назви «Голландія» 13:09
З екрану в салати вперше кліпала подоба людини – письменник 12:37
Коболєва не влаштував компроміс між «Нафтогазом» та «Газпромом» 11:20
Американка вирішила висловитись про Бандеру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у соцмережі пост про Степана Бандеру. Однак Facebook вирішив його заблокувати.
«Вчора служба підтримки фейсбук повідомила мені, що запис про Степана Бандеру, де я вжила кілька його цитат, прихований через «порушення стандартів спільноти з приводу "hate speech/пропаганди ненависті», - зазначила вона.
Супрун додала, що в її записі не було нічого, що могло вказувати на пропаганду ненависті.
«Але це не завадило заблокувати запис, який набрав більше 6 тисяч репостів і охопив понад півмільйона читачів», - додала вона.
08:22: Демі Роуз привітала з новорічними святами за допомогою теплих знімків
13:25: Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы
11:27: Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО)
10:47: Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.