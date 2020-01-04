В Україні запрацював сервіс «е-Малятко»

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Українські батьки тепер матимуть змогу за однією заявкою отримати ряд послуг.
Новину передає «Преса України».
Міністерство цифрової трансформації України запустило сервіс «е-Малятко». Призначений він в першу чергу для батьків новонароджених дітей. Подавши заявку, батьки отримають 10 послуг прямо у пологовому будинку або на сайті «Дія».
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук уточнив, що спочатку «е-Малятко» запрацювало у Харківському міському перинатальному центрі.
«Батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою. За такою умовою їм не довелось заповнювати 37 форм та витрачати купу часу на ходіння по кабінетах. Зробили вони це за декілька хвилин у самому центрі», - зазначив він.
Нагадаємо, послуга включає реєстрацію місця проживання дитини, а також реєстрацію в системі охорони здоров’я та реєстрі платників податків. «е-Малятко» також дозволить призначати допомогу дитині та видавати посвідчення багатодітної родини.
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