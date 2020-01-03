Выпускница ПТУ Елена Лукаш бьется над созданием украинской ядерной бомбы

... Ну, довольно о сафари. Давайте медленно перейдем к главной героине. Итак, Елена Лукаш, экс-министр юстиции Украины, завсегдатай пророссийских телеканалов имени Виктора Медведчука. Сегодня Елена Леонидовна - лицо медийное, публичное, обожаемое миллионами бабушек и дедушек, которым по сей день снится вареная колбаса по 2.20, да сигареты "Прима" за 14 копеек за пачку. Следует отдать ей должное: Лукаш прекрасно научилась "держать" аудиторию - поклонники ждут ее телеэфиров так же нетерпеливо, как когда-то ждали "Рабыню Изауру". Некоторые мои соседки по подъезду, мастурбирующие при одном лишь упоминании фамилии "Путин", то и дело просят меня: "Артур Эдуардович, ну послушайте хоть раз Леночку Лукаш! Это такая мощь!". Увы, не могу я такое слушать... Ибо в биографии вышеуказанной "мощи" есть два момента, которые мешают мне наслаждаться сладкоголосой риторикой Лукаш, о которых та предпочитает не вспоминать. 1) Муж Елены Леонидовны в 1988-1991 гг. служил в органах КГБ СССР. 2) Заслуженный юрист Украины Лукаш Е. Л. в 1992 году окончила кулинарное ПТУ № 92 по специальности "кассир-контролер"... Дело в том, что у меня особое отношение к выпускницам ПТУ. Каюсь, в далеком 1975 году мне пришлось идти на подлог: сдавать вступительные экзамены в ПТУ вместо сына нашего дворника - попросили... Поход в "бурсу" стал для меня настоящим шоком. Абитуриентами ПТУ были сплошь бескультурные, косноязычные, пошлые юные люмпены, все как один, состоявшие на учете в Детской комнате милиции. Я на всю жизнь запомнил их грязные ногти, узкие лбы, тупые вопросы и такие же ответы... По этой причине мне не интересны телевизионные социально-политические страдания Елены Лукаш, но... Но однажды ночью мне таки "посчастливилось" случайно увидеть выступление выпускницы ПТУ на канале NEWSONE. Вот оно: https://www.youtube.com/ watch?v=xG9nXiIvm7M . Прекрасный, яркий, часовой спич! Плеханов, Ленин, Муссолини и даже Фидель Кастро нервно курят в сторонке! И говорит-то она, если начистоту, по делу: о "корпоративно-новогодней" безнравственности команды Зе; о наличии в списке Небесной сотни лиц, не имевших к событиям зимы 2014 года никакого отношения и пр.. Если бы не одно "но". Экс-"кассир-контролер" Елена Лукаш позволяет себе произнести циничную фразу: "Миф о Святом Майдане..." (7 мин. 00 сек.). Так это, оказывается, был миф? Пусть не сто, пусть пятьдесят погибших патриотов Украины - это миф? Залитый кровью Майдан - это тоже миф? Убийцы-"беркутята", которых сегодня Путин всеми силами "вытягивает" из украинских тюрем на территорию РФ - и это миф? Боже, какая мерзость!... Но Лукаш превзошла саму себя на 16 мин. 15 сек. Да так, что у меня волосы зашевелились на голове и я, не в силах более слушать бред Елены Леонидовны, остановил трансляцию. И вот что заявила заслуженный юрист Украины:

"На одном из этажей Дома профсоюзов была химическая лаборатория. Но в ней изготовляли не аспирин. В ней изготовляли оружие массового поражения: бомбы и снаряды!".

Нет, ну я, конечно, где-то в глубине души подозревал, что базовые знания выпускников Северодонецкого ПТУ не по зубам лучшим старшекурсникам Оксфорда, Гарварда и Кембриджа, но заявление Елены Леонидовны повергло меня в глубокий шок... Я когда-то - напомню - успешно сдал экзамены в ПТУ № 7 г. Кировабада вместо сына нашего дворника, но учится там мне не довелось. А потому попробую развенчать весь этот бред от Елены Лукаш. Начну с конца: для изготовления металлических болванок для бомб и снарядов необходимо несколько токарно-винторезных и фрезерных станков. Вес одной такой махины колеблется от 5 до 15 тонн. Стесняюсь спросить у пани Елены: каким образом чугунные исполины были доставлены на верхние этажи Дома профсоюзов? И каким чудом потолок выдержал многотонную нагрузку? Я опускаю вопрос, кого именно хотели атаковать ядерными боеприпасами лидеры Майдана, но... Но не могу не полюбопытствовать: какими средствам доставки они обладали? Наверное Яценюк приобрел для метания авиабомб недорогой бомбардировщик в ближайшем "Сельпо"? А Кличко тайно хранил в своем спортзале орудие С-23, предназначенное для ведения стрельбы ядерными снарядами - верно? Бред, полный бред! На этом можно было бы поставить точку, но я продолжу... Итак: "Оружие массового поражения(ОМП) — это оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь и разрушений. К оружию массового поражения относятся: ядерное, химическое и биологическое (бактериологическое) оружие". ОМП - это не пельмени, не вареники и не беляши. Его невозможно состряпать а течение часа в учебном классе кулинарного училища. В данном случае необходимы: современная лаборатория + современный завод + время. Производство ОМП - это сложнейший химико-технологический процесс, в который вовлечены выдающиеся физики-ядерщики, математики, биологи, врачи, генетики, оружейники и и. д. Кто и каким образом собрал их вместе зимой 2014 года на одном из этажей Дома профсоюзов и обеспечил материальной базой? Почему ученые согласились разрабатывать ОМП в самом центре столицы - они все одновременно сошли с ума? Кому из майдановцев было доверено возглавить химическую лабораторию по производству ОМП? Профессору Парубию? Академику Гаврилюку? Доктору наук Тане Черновол?...

Я не мог понять: кого мне напоминает Лукаш? Но память в итоге подсказала - прокурора Няшу! У Натальи Поклонской тоже ведь "мироточил" бронзовый бюст Николая Второго...

P.S. Сильные мира сего! Послушайте моего совета! Никогда не берите в свои команды парней с вокзала и девушек из местного ПэТэУ...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"

"Спасибо" жителям Донбасса за президента-...(ну, а дальше вы знаете сами)! "Спасибо" жителям Донбасса за всю команду "рыгов"! Ибо Янукович был просто вожаком этой дикой, мерзопакостной стаи: неграмотное, необразованное, тупоголовое существо, беременное бюджетными миллиардами. Но была, есть и, как я полагаю, долго еще будет существовать сама стая с аббревиатурой "ПР" - сборище казнокрадов, украинофобов, коллаборантов, изменников Родины...О безнравственности "донецких пацанов" уже не говорят - о них слагают легенды. Последний пример - облетевшие интернет фотографии Нестора Шуфрича, сделанные в Африке на фоне застреленных экзотических животных. Наверняка тот же Илон Маск не беднее украинского политика. Но кто-то из вас может представить себе фотоснимок, на котором бы американец вальяжно позировал, развалившись на туше убитого им черного носорога? Можно щеголять в костюмах от Brioni... Можно обслуживаться у супер-стилиста Юлии Синешевой... Можно выкупить на год вперед места в первом ряду на все премьеры Оперного театра, но... Но если ты "вылупился" из прогнившего гнезда под названием "Партия регионов", то на протяжении всей твоей жизни из твоего шкафа будут то и дело выпадать скелеты в виде фотографий на фоне убитого черного носорога....