«Слуга народу» підніме пенсійний вік

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 12:06

Галина Третьякова попередила, що українці можуть розраховувати виключно на підняття пенсійного віку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова зробила важливу заяву. За її словами, українців чекає чергове підвищення пенсійного віку. Представниця президентської фракції «Слуга народу» зазначила, що іншого виходу немає.

«Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресовим для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні в реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не старалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку ", - заявила Третьякова.

Тим не менше, вона запевнила, що наразі тривають дискусії з приводу того, як зробити процес максимально безболісним для людей.

«Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. У той же час - це не питання сьогоднішнього дня», - запевнила вона.