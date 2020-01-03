Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО)

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Колишній депутат ВРУ Михайло Гаврилюк в’є собі нове гніздечко. Журналісти показали триповерховий будинок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, журналісти видання «Старна» представили сюжет про будинок колишнього депутата ВРУ Михайла Гаврилюка, більш відомого як «козак Гаврилюк». Як відомо, будинок знаходиться в селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської області. А саме біля озера та водопаду.
Площа новобудови складає 550 квадратних метрів. Журналіст TK Media Василь Крутчак, який відправився на пошуки будинку, поспілкувався з місцевими жителями, які підтвердили, що новий будинок належить саме Гаврилюку.
Нагадаємо, Михайло Гаврилюк є активістом Євромайдану. Він став популярним після публікації відео, на якому з нього знущаються бійці спецпідрозділу «Ягуар». Останні змусили його роздягнутись в морозну погоду. У жовтні 2014 року Гаврилюк став депутатом від «Народного фронту».
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