Журналісти знайшли карпатське ранчо козака Гаврилюка (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 11:27

Колишній депутат ВРУ Михайло Гаврилюк в’є собі нове гніздечко. Журналісти показали триповерховий будинок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, журналісти видання «Старна» представили сюжет про будинок колишнього депутата ВРУ Михайла Гаврилюка, більш відомого як «козак Гаврилюк». Як відомо, будинок знаходиться в селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської області. А саме біля озера та водопаду.

Площа новобудови складає 550 квадратних метрів. Журналіст TK Media Василь Крутчак, який відправився на пошуки будинку, поспілкувався з місцевими жителями, які підтвердили, що новий будинок належить саме Гаврилюку.

Нагадаємо, Михайло Гаврилюк є активістом Євромайдану. Він став популярним після публікації відео, на якому з нього знущаються бійці спецпідрозділу «Ягуар». Останні змусили його роздягнутись в морозну погоду. У жовтні 2014 року Гаврилюк став депутатом від «Народного фронту».