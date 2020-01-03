Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала 10:47
Брітні Спірс показала фанатам, як тримається в тонусі (ВІДЕО) 08:18
ЗМІ звинуватили Зеленського у фотографуванні з «неправильними» людьми 07:39
Україні спрогнозували прискорення росту економіки до 2034 року 06:30
Нідерланди остаточно відмовились від назви «Голландія» 13:09
З екрану в салати вперше кліпала подоба людини – письменник 12:37
Коболєва не влаштував компроміс між «Нафтогазом» та «Газпромом» 11:20
Телеведучий назвав президента України «відрижкою радянської епохи» 09:37
Новорічна ялинка Києва потрапила у топ-5 найкрасивіших у Європі 07:38
Світові ціни на нафту відреагували на вбивство іранського генерала Касема Солеймані. У TIME розповіли, чого можна чекати далі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що світові ціни на нафту підскочили майже до 70 доларів за барель. Відбулося це на тлі доручення президента США Дональда Трампа завдати авіа удар поблизу міжнародного аеропорту Багдада, який вбив командира збройних сил Іранської революційної гвардії Касема Солеймані.
Так, еталонна нафта Brent подорожчала на 1,94 долара, або на 2,9%, до 68,19 долара за барель. У ході торгів ціни досягали максимальної точки 69,16 долара за барель.
Про це повідомляє видання TIME.
«Хоча жодні нафтові установки та видобуток не постраждали, вбивство одного з наймогутніших генералів Ірану є провокацією, яка підсилює напругу між Вашингтоном і Тегераном, посилюючи побоювання збройного протистояння, яке може зачепити інші країни. …Верховний лідер країни, аятола Алі Хаменей, пообіцяв, що на вбивць чекає «жорстока помста», - відзначили ЗМІ.
10:47: Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала
09:36: Донецький блогер перерахував успіхи «ДНР» у 2019 році
08:18: Брітні Спірс показала фанатам, як тримається в тонусі (ВІДЕО)
07:39: ЗМІ звинуватили Зеленського у фотографуванні з «неправильними» людьми
06:30: Україні спрогнозували прискорення росту економіки до 2034 року
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.