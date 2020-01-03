Ціни на нафту підскочили на тлі вбивства іранського генерала

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 10:47

Світові ціни на нафту відреагували на вбивство іранського генерала Касема Солеймані. У TIME розповіли, чого можна чекати далі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що світові ціни на нафту підскочили майже до 70 доларів за барель. Відбулося це на тлі доручення президента США Дональда Трампа завдати авіа удар поблизу міжнародного аеропорту Багдада, який вбив командира збройних сил Іранської революційної гвардії Касема Солеймані.

Так, еталонна нафта Brent подорожчала на 1,94 долара, або на 2,9%, до 68,19 долара за барель. У ході торгів ціни досягали максимальної точки 69,16 долара за барель.

Про це повідомляє видання TIME.

«Хоча жодні нафтові установки та видобуток не постраждали, вбивство одного з наймогутніших генералів Ірану є провокацією, яка підсилює напругу між Вашингтоном і Тегераном, посилюючи побоювання збройного протистояння, яке може зачепити інші країни. …Верховний лідер країни, аятола Алі Хаменей, пообіцяв, що на вбивць чекає «жорстока помста», - відзначили ЗМІ.