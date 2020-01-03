Нацбанк значно ослабив офіційну гривню

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 10:08

Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне ослаблення до долара та євро. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют 39 та 62 копійки відповідно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 січня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,68 грн. Попередній встановлений банком курс становив 23,29 грн. Тобто нацвалюта втратила 39 копійок.

Офіційний курс гривні до євро – 26,42 грн. Гривня віддала європейській валюті 62 копійки.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 23,52 грн. Продаж долара відбувається за 24,33 грн. Купівля євро проходить за 26,11 грн, а продаж за 27,06 грн.

Нагадаємо, раніше впливове видання Bloomberg відзначило, що з початку 2019 року гривня показала рекордне зміцнення до долара США. Курс гривні виріс на цілих 19%.