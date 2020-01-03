Нацбанк значно ослабив офіційну гривню

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Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне ослаблення до долара та євро. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют 39 та 62 копійки відповідно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 січня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,68 грн. Попередній встановлений банком курс становив 23,29 грн. Тобто нацвалюта втратила 39 копійок.
Офіційний курс гривні до євро – 26,42 грн. Гривня віддала європейській валюті 62 копійки.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 23,52 грн. Продаж долара відбувається за 24,33 грн. Купівля євро проходить за 26,11 грн, а продаж за 27,06 грн.
Нагадаємо, раніше впливове видання Bloomberg відзначило, що з початку 2019 року гривня показала рекордне зміцнення до долара США. Курс гривні виріс на цілих 19%.
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