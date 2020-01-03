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Донецький блогер перерахував успіхи «ДНР» у 2019 році

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 09:36
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Донецький блогер перерахував успіхи «ДНР» у 2019 році

Донецький блогер під ніком «Дон РФ», який захищає в Інтернеті інтереси Кремля, вирішив підбити підсумки 2019 року.

Новину передає «Преса України».

Донецький блогер «Дон РФ» представив чергову замітку. Так, він вирішив проаналізувати, яким був 2019 рік на Донбасі.

«Підсумки року. Пройшов ще один календарний рік, для Донбасу рік війни і нездійснених надій в першій половині року, у другій же половині рік страхів, на щастя, які теж не здійснились», - написав він.

До найважливіших подій року блогер відніс спрощену видачу паспортів РФ, вибори «нового ватажка України», флешмоб «ЗеленскийпризнайвыборМММ», вигнання Курченко з його ВТС з Донбасу, кризу невиплат заробітних плат, підвищення зарплат і пенсій бюджетникам і пенсіонерам, подорожчання комунальних платежів, обмін полоненими, нормандський формат. На десяте місце блогер відніс війну та сотні трупів.

«Тихіше не стало, просто прифронтова смуга обезлюдніла, і гинуть тепер в основному військовослужбовці. А так все як і раніше - приховування сторонами боїв і втрат триває», - написав він.

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