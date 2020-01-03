Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українці отримають більшу зарплату за січень
  • «Преса України» вітає своїх читачів з Новим роком!
  • Зеленський особисто зустрів звільнених з полону українців

Британський журнал «віддав» Крим Росії

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 08:54
Версія для друку
Британський журнал «віддав» Крим Росії

Журнал Good Housekeeping вирішив назвати Крим популярним туристичним напрямком. Й навіть більше, півострів віднесли до території РФ.

Новину передає «Преса України».

Британський журнал Good Housekeeping представив новий матеріал, у якому назвав анексований півострів Крим російською територією. Мова йде про статтю «Нерозвідана Європа». На інцидент відреагували в українській дипмісії у Фейсбук.

«Good Housekeeping, не вводьте своїх читачів в оману! Безсумнівно, Крим стоїть ввести в ряд найбільш популярних напрямків 2020 року, але це територія, яка знаходиться під військовою окупацією ... Крим - це Україна», - зазначено у повідомленні.

Представники посольства представили фото доказ, де автори статті відносять Крим до РФ.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції