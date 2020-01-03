Британський журнал «віддав» Крим Росії

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Журнал Good Housekeeping вирішив назвати Крим популярним туристичним напрямком. Й навіть більше, півострів віднесли до території РФ.
Новину передає «Преса України».
Британський журнал Good Housekeeping представив новий матеріал, у якому назвав анексований півострів Крим російською територією. Мова йде про статтю «Нерозвідана Європа». На інцидент відреагували в українській дипмісії у Фейсбук.
«Good Housekeeping, не вводьте своїх читачів в оману! Безсумнівно, Крим стоїть ввести в ряд найбільш популярних напрямків 2020 року, але це територія, яка знаходиться під військовою окупацією ... Крим - це Україна», - зазначено у повідомленні.
Представники посольства представили фото доказ, де автори статті відносять Крим до РФ.
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