Брітні Спірс показала фанатам, як тримається в тонусі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 08:18

38-річна Брітні Спірс вирішила запевнити, що у неї все в порядку і 2020 рік вона присвятить улюбленому заняттю.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Брітні Спірс представила відео, на якому вона демонструє, як займається на свіжому повітрі у фіолетовому бікіні. 38-річна співачка показала, що любить йогу й вона допомагає їй залишатися не лише у фізичній, а й психологічній формі. Знаменитість також анонсувала, що у 2020 році вона більше займатиметься акро-йогою.

«Сьогодні я на вулиці, і я збираюся трохи позайматися йогою, займуся спиною і грудьми», - зазначила вона.

Нагадаємо, у виконавиці, попри її перерив у співочій кар’єрі через проблеми з психологічним здоров’ям, 23,3 мільйона підписників в Instagram.

«І я тут зі своїми собаками, і це буде прекрасний день», - додала Брітні.