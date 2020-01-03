Брітні Спірс показала фанатам, як тримається в тонусі (ВІДЕО)

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38-річна Брітні Спірс вирішила запевнити, що у неї все в порядку і 2020 рік вона присвятить улюбленому заняттю.
Новину передає «Преса України».
Американська співачка Брітні Спірс представила відео, на якому вона демонструє, як займається на свіжому повітрі у фіолетовому бікіні. 38-річна співачка показала, що любить йогу й вона допомагає їй залишатися не лише у фізичній, а й психологічній формі. Знаменитість також анонсувала, що у 2020 році вона більше займатиметься акро-йогою.
«Сьогодні я на вулиці, і я збираюся трохи позайматися йогою, займуся спиною і грудьми», - зазначила вона.
Нагадаємо, у виконавиці, попри її перерив у співочій кар’єрі через проблеми з психологічним здоров’ям, 23,3 мільйона підписників в Instagram.
«І я тут зі своїми собаками, і це буде прекрасний день», - додала Брітні.
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