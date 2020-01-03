ЗМІ звинуватили Зеленського у фотографуванні з «неправильними» людьми

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 07:39

У Мережі оприлюднили фото з відпочинку Володимира Зеленського у Буковелі. ЗМІ вирішили уточнити, з ким фотографувався український президент.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Букви» звернули увагу на те, що президент України Володимир Зеленський зустрічав Новий рік у президентській резиденції «Синьогора» в Гуті. Вони також вирішили нагадати, що президент обрав для відпочинку курорт Буковель, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Однак на цьому журналісти вирішили не зупинятися, шукаючи «зраду». Так, вони звернули увагу на те, що Зеленський фотографувався з відпочивальниками. Одного з них вони назвали «фанатом Москви». Мова йде про користувача соцмережі Instagram під ім’ям kolia_sofron. Раніше він публікував фото Червоної площі в Москві та фото Санкт-Петербурга.

«Мало того, в описі його профілю написано "Червона армія"», - зазначили журналісти.