У Судані розбився літак з 18 людьми на борту

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Авіакатастрофа у Судані. Через 5 хвилин після зльоту на землю впав військово-транспортний літак. Є загиблі.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 2 січня, у Судані зазнав авіакатастрофи військово-транспортний літак Ан-12. На його борту знаходилось 18 людей – усі загинули.
За даними іноземних ЗМІ, судно впало через 5 хвилин після зльоту з аеропорту Ель-Генейна. Розбитий літак знаходився приблизно в 10 кілометрах від аеропорту. Уточнюється, що на його борту було 7 членів екіпажу, 3 суддів, 8 цівільних, з яких 4 – діти.
Причина аварії поки не озвучена. Однак, відомо, що повітряне судно доставляло гумдопомогу у регіони.
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