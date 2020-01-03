У Судані розбився літак з 18 людьми на борту

Аня Мартинюк 03 січня 2020, 07:04

Авіакатастрофа у Судані. Через 5 хвилин після зльоту на землю впав військово-транспортний літак. Є загиблі.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 2 січня, у Судані зазнав авіакатастрофи військово-транспортний літак Ан-12. На його борту знаходилось 18 людей – усі загинули.

За даними іноземних ЗМІ, судно впало через 5 хвилин після зльоту з аеропорту Ель-Генейна. Розбитий літак знаходився приблизно в 10 кілометрах від аеропорту. Уточнюється, що на його борту було 7 членів екіпажу, 3 суддів, 8 цівільних, з яких 4 – діти.

Причина аварії поки не озвучена. Однак, відомо, що повітряне судно доставляло гумдопомогу у регіони.