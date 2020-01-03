Україні спрогнозували прискорення росту економіки до 2034 року

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Зарубіжні експерти вважають, що українська держава рухатиметься у правильному руслі.
Новину передає «Преса України».
Експерти лондонського Центру досліджень бізнесу та економіки в звіті «Світова економічна ліга 2020» дали свій прогноз щодо економічної ситуації в Україні. За їх словами, економіка країни зростатиме на 3 – 3,1% з 2020 до 2025 року. І навіть більше, темпи зростуть з 2026 до 2034 року до 3.3%.
«Міцне економічне зростання, зареєстроване цими роками особливо вражає на тлі того, що населення залишається відносно стабільним – зростання населення в середньому складає 0.4% щорічно з 2014 року. Це означає, що ВВП на душу населення значно зріс за останні п’ять років», - розповіли експерти.
Також прогнозується, що у звіті Світової економічної ліги Україна просунеться з 58 на 57 місце. Теж до 2034 року.
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