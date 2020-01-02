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Стало відомо, що яскрава зірка Бетельгейза втрачає своє сяйво. Про це розповіли експерти NASA.
Новину передає «Преса України».
1 січня 2020 року у NASA показали незвичний знімок – велетенську зірку Бетельгейза. Це одна з найяскравіших і найвідоміших зірок на нічному небі. Однак, тепер вона наполовину яскрава, ніж п’ять місяців тому.
Про це йдеться на порталі «Astronomy Picture of the Day».
«Така мінливість, ймовірно, є нормальною поведінкою для цього знаменитого супергіганта, але недавнє затемнення викликало дискусію про те, як довго може пройти до того, як Бетельгейзе стане суперновою. Відома своїм червоним кольором, Бетельгейзе - одна з небагатьох зірок, яку можна побачити сучасними телескопами, хоча й це не легко», - йдеться у дописі до фото.
Вважається, що Бетельгейзе має складну і бурхливу поверхню, яка часто кидає вражаючі спалахи. За словами експертів, Бетельгейзе знаходиться в близько 700 світлових років. Землі зірка не несе загрози попри її суперяскравість, яка може стати суперницею повного Місяця.
14:05: В NASA показали згасаючу гігантську зірку Бетельгейза
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