В NASA показали згасаючу гігантську зірку Бетельгейза

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 14:05

Стало відомо, що яскрава зірка Бетельгейза втрачає своє сяйво. Про це розповіли експерти NASA.

Новину передає «Преса України».

1 січня 2020 року у NASA показали незвичний знімок – велетенську зірку Бетельгейза. Це одна з найяскравіших і найвідоміших зірок на нічному небі. Однак, тепер вона наполовину яскрава, ніж п’ять місяців тому.

Про це йдеться на порталі «Astronomy Picture of the Day».

«Така мінливість, ймовірно, є нормальною поведінкою для цього знаменитого супергіганта, але недавнє затемнення викликало дискусію про те, як довго може пройти до того, як Бетельгейзе стане суперновою. Відома своїм червоним кольором, Бетельгейзе - одна з небагатьох зірок, яку можна побачити сучасними телескопами, хоча й це не легко», - йдеться у дописі до фото.

Вважається, що Бетельгейзе має складну і бурхливу поверхню, яка часто кидає вражаючі спалахи. За словами експертів, Бетельгейзе знаходиться в близько 700 світлових років. Землі зірка не несе загрози попри її суперяскравість, яка може стати суперницею повного Місяця.