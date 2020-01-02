Українці стали вдвічі більше платити за комуналку

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 13:43

У Держстаті підбили підсумки 2019 року. Стало відомо, коли українці почали платити більше за комуналку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що середня квитанція за комуналку у листопаді 2019 року склала 2044,7 грн. З врахуванням елеткроенергії. Це в 2,2 рази більше, порівняно з жовтнем, коли середня сума становила 938,9 грн. Відповідну інформацію надали у прес-службі Державної служби статистики.

«Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2019 року склала 60,1 млрд грн, що на 8,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (52,1 млрд грн)», - нагадали у відомстві.

Нагадаємо, у Держстаті раніше повідомляли, що найменший середній розмір платіжки за комуналку в 2019 році становив 652,9 грн у липні, а найбільший – у січні – 2693,2 грн.