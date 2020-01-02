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Нідерланди вирішили відмовитись від історичної назви «Голландія». Стало відомо, з чим це пов’язано та скільки за це треба заплатити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що з настанням 2020 року Нідерланди офіційно відмовилось від назви «Голландія». За словами уряду, таким чином країна позбавиться він нав’язливого образу місця з наркотиками та повіями.
Також очікується, що з таким ходом подій буде перерозділено туристичний потік. Як відомо, більшість мандрівників відвідують історичну частину країни - Амстердам, Харлем і Гаагу. В результаті міста не справляються з напливом туристів.
За попередніми даними, реформа назви коштуватиме 200 тисяч євро. Нагадаємо, раніше влада Амстердаму виступила з ідеєю перейменувати «Квартал червоних ліхтарів» на «Де Валлен» або «Центр міста».
13:09: Нідерланди остаточно відмовились від назви «Голландія»
12:37: З екрану в салати вперше кліпала подоба людини – письменник
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