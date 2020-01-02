З екрану в салати вперше кліпала подоба людини – письменник

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 12:37

Український блогер та письменник Анатолій Ульянов прокоментував новорічне привітання від шостого президента Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, відомий блогер Анатолій Ульянов відреагував на нестандартне привітання президента України Володимира Зеленського з нагоди Нового 2020 року. На своїй сторінці у соцмережі він відзначив, що новорічне привітання від Зеленського можна по праву вважати кращим в історії незалежної України.

«На тлі всіх попередніх рил і харь, з екрана в салати вперше кліпала подоба людини. І зверталася не до нації, а до кольорового українського суспільства. Підтримуючи його основний посил, - заклик до миру в розмаїтті українців, - я, втім, чую, як крізь цю красиву музику «фейсбук-президента» прориваються рики пацана з його патріархальним сексизмом і право-ліберальної панщиною. Застереження Зеленського дозволяють зробити висновок, що клоун-то голий», - зазначив він.

Ульянов звернув увагу на те, що єдиним згаданим жіночим прикладом у списку професій є «звичайна домогосподарка».

«Зазвичай в новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементації, диверсифікації та інших дуже незрозумілих термінах. [...] Сьогодні буде інакше» - Так тонко назвати дебілами українських громадян не виходило ще в жодного українського президента. Що, знову ж таки, випливає з ієрархічного мислення, яке просто не здатне говорити з людьми на рівних, і завжди поділяє їх на "успішних адвокатів" і "звичайних домогосподарок», - додав він.