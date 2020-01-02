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Український блогер та письменник Анатолій Ульянов прокоментував новорічне привітання від шостого президента Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, відомий блогер Анатолій Ульянов відреагував на нестандартне привітання президента України Володимира Зеленського з нагоди Нового 2020 року. На своїй сторінці у соцмережі він відзначив, що новорічне привітання від Зеленського можна по праву вважати кращим в історії незалежної України.
«На тлі всіх попередніх рил і харь, з екрана в салати вперше кліпала подоба людини. І зверталася не до нації, а до кольорового українського суспільства. Підтримуючи його основний посил, - заклик до миру в розмаїтті українців, - я, втім, чую, як крізь цю красиву музику «фейсбук-президента» прориваються рики пацана з його патріархальним сексизмом і право-ліберальної панщиною. Застереження Зеленського дозволяють зробити висновок, що клоун-то голий», - зазначив він.
Ульянов звернув увагу на те, що єдиним згаданим жіночим прикладом у списку професій є «звичайна домогосподарка».
«Зазвичай в новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементації, диверсифікації та інших дуже незрозумілих термінах. [...] Сьогодні буде інакше» - Так тонко назвати дебілами українських громадян не виходило ще в жодного українського президента. Що, знову ж таки, випливає з ієрархічного мислення, яке просто не здатне говорити з людьми на рівних, і завжди поділяє їх на "успішних адвокатів" і "звичайних домогосподарок», - додав він.
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12:37: З екрану в салати вперше кліпала подоба людини – письменник
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