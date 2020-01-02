Коболєва не влаштував компроміс між «Нафтогазом» та «Газпромом»

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Андрій Коболєв розповів, що йому не подобається в угоді про продовження транзиту газу, яку підписали «Нафтогаз» та «Газпром».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що компанія «Нафтогаз» не вітає підписання угоди з «Газпромом» щодо транзиту газу. Про це заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Під час прес-конференції у Києві він зазначив, що одна з ключових умов – перехід України на європейські правила управління газотранспортною системою.
За словами Коболєва, закони України не відповідають європейським законам й «Газпром» не був готовий взяти ризики на себе, тому їх взяв на себе «Нафтогаз».
«Для нас ці ризики є звичними. Ми не в захваті від такого варіанту, але це є елементом компромісу», - прокоментував Коболєв.
Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» і «Газпром» домовились про 5-річний контракт щодо продовження транзиту російського газу через українську територію.
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