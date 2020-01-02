Вассерман розібрав новорічне привітання Путіна

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 10:47

Анатолій Вассерман вирішив роз’яснити росіянам новорічне привітання від лідера Кремля. Так, публіцист передрік, що у 2020 році Росія боротиметься за своє місце у світі.

Новину передає «Преса України».

Публіцист та політолог Анатолій Вассерман вирішив розібрати новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна. За словами Вассермана, значну частину вітання кремлівського лідера зайняла згадка про 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«Те, що президент почав говорити про це за півроку до святкової дати, підкреслює, наскільки важлива вона в житті росіян», - розповів Вассерман.

Вассерман також звернув увагу на те, що Путін побажав, аби РФ домагалась успіху самотужки, тобто не розраховуючи на зовнішню допомогу. Публіцист зауважив, що у 2020 році Росія боротиметься за гідне місце у світі.

Нагадаємо, в кінці вітання володимир Путін побажав росіянам щастя, взаєморозуміння в будинку і подолання труднощів.