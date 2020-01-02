Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік в Сент-Бартсі

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 10:12

Голлівудська суперзірка Леонардо Ді Капріо провів новий рік з 22-річною моделлю. Закохані розважалися на пляжі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що 45-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо був помічений в Сент-Бартсі з аргентинською моделлю Камілою Морроне. 22-річна красуня була одягнена у леопардовий купальник. Тим часом Ді Капріо відпочивав у шортах.

Папараці також зафіксували Ді Капріо, який фільмував їх відпочинок на камеру GoPro.

Нагадаємо, раніше серцеїд Леонардо Ді Капріо був помічений на відпочинку з Камілою Морроне в Італії.