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Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік в Сент-Бартсі

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 10:12
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Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік в Сент-Бартсі

Голлівудська суперзірка Леонардо Ді Капріо провів новий рік з 22-річною моделлю. Закохані розважалися на пляжі.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що 45-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо був помічений в Сент-Бартсі з аргентинською моделлю Камілою Морроне. 22-річна красуня була одягнена у леопардовий купальник. Тим часом Ді Капріо відпочивав у шортах. 

Папараці також зафіксували Ді Капріо, який фільмував їх відпочинок на камеру GoPro.

Нагадаємо, раніше серцеїд Леонардо Ді Капріо був помічений на відпочинку з Камілою Морроне в Італії.

 

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