Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік в Сент-Бартсі

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Голлівудська суперзірка Леонардо Ді Капріо провів новий рік з 22-річною моделлю. Закохані розважалися на пляжі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що 45-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо був помічений в Сент-Бартсі з аргентинською моделлю Камілою Морроне. 22-річна красуня була одягнена у леопардовий купальник. Тим часом Ді Капріо відпочивав у шортах.
Папараці також зафіксували Ді Капріо, який фільмував їх відпочинок на камеру GoPro.
Нагадаємо, раніше серцеїд Леонардо Ді Капріо був помічений на відпочинку з Камілою Морроне в Італії.
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