Телеведучий назвав президента України «відрижкою радянської епохи»

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 09:37

Остап Дроздов дозволив собі гучне висловлювання в бік шостого президента України Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що український журналіст та телеведучий Остап Дроздов назвав президента України Володимира Зеленського «відрижкою радянської епохи». Таке порівняння з’явилось на сторінці Дроздова у соцмережі.

«Він (Зеленський – ред.) - концентрована відрижка радянської епохи. Злегка осиньожовтена, упакована в струнку водолазку, з поставленою дикцією і навиками читки з суфлера. Очікувано й дешево….Це дуже добре і навіть корисно - знати, яке убозтво очолює твою державу і кількість безпринципних злиднів він представляє», - такі слова Дроздов підібрав, щоб прокоментувати новорічне привітання президента.

Дроздов у своєму пості також назвав Зеленського «ворогом держави». Тим часом його прихильники його підтримали. Однак, знайшлись і такі, які вказали на недолугість гнівного посту.

«Остапе, ви фарисей, в якого за гарними ніби то словами, схована гнила сутність», - з’явилось у коментарях.

«Довга відрижка го*іка, ледве дочитав», - відзначив представник інтернет-спільноти.