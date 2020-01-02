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Остап Дроздов дозволив собі гучне висловлювання в бік шостого президента України Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що український журналіст та телеведучий Остап Дроздов назвав президента України Володимира Зеленського «відрижкою радянської епохи». Таке порівняння з’явилось на сторінці Дроздова у соцмережі.
«Він (Зеленський – ред.) - концентрована відрижка радянської епохи. Злегка осиньожовтена, упакована в струнку водолазку, з поставленою дикцією і навиками читки з суфлера. Очікувано й дешево….Це дуже добре і навіть корисно - знати, яке убозтво очолює твою державу і кількість безпринципних злиднів він представляє», - такі слова Дроздов підібрав, щоб прокоментувати новорічне привітання президента.
Дроздов у своєму пості також назвав Зеленського «ворогом держави». Тим часом його прихильники його підтримали. Однак, знайшлись і такі, які вказали на недолугість гнівного посту.
«Остапе, ви фарисей, в якого за гарними ніби то словами, схована гнила сутність», - з’явилось у коментарях.
«Довга відрижка го*іка, ледве дочитав», - відзначив представник інтернет-спільноти.
09:37: Телеведучий назвав президента України «відрижкою радянської епохи»
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