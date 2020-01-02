Українці отримають більшу зарплату за січень

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Мінімальна зарплата в Україні зросте на 550 гривень.
Новину передає «Преса України».
З 1 січня 2020 року в Україні зросла мінімальна зарплата. А саме на 550 гривень до 4723 гривень. Зміни передбачені держбюджетом на поточний рік. Також разом з мінімалкою зростає прожитковий мінімум - 2027 гривень.
З липня прожитковий мінімум складе 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень. Тим часом для дітей до 6 років з січня прожитковий мінімум рівний 1779 гривень, з липня - 1859 гривень, з грудня - 1921 гривня.
Для дітей від 6 до 18 років прожитковий мінімум з січня - 2218 гривень, з липня - 2318 гривень, з грудня - 2395 гривень.
До слова, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов обнадіяв українців, зазначивши, що середня зарплата виросте до 16 047 гривень. Однак у 2022 році.
09:37: Телеведучий назвав президента України «відрижкою радянської епохи»
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