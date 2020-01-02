У новорічну ніч Трамп закликав допомагати Україні

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 08:18

Дональд Трамп звернувся до Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та окремо до НАТО.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час святкування настання 2020 року закликав лідерів Німеччини та Франції, а також НАТО більше допомагати українській державі. Так, він не зрадів з приводу того, що головна підтримка надходить збоку США.

«Дуже хороша жінка, скажу вам чесно, канцлер Меркель. Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні, - ред.)? Чому тільки Сполучені Штати?» - поцікавився Трамп, наголосивши, що задає це питання не лише відносно України.

Що стосується НАТО, американський президент зазначив, що країни альянсу повинні більше давати Україні.