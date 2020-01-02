У новорічну ніч Трамп закликав допомагати Україні

Новорічна ялинка Києва потрапила у топ-5 найкрасивіших у Європі 07:38
Українці розкритикували Порошенка за підготовку новорічного привітання 14:06
Путін вирішив не вітати Зеленського та Зурабішвілі з Новим роком 13:32
Журналісти дізнались, де Коломойський святкуватиме Новий рік 10:19
Бабченко оригінально пропросив у українців грошей напередодні Нового року 09:37
Китайський вчений сяде у в’язницю за зміну генетичного коду немовлят 13:51
З’явився детальний прогноз погоди на Новий рік в Україні 13:27
У Рунеті звернули увагу на дивне нове вбрання Патріарха Кирила 13:08
Пасажири «кримського» потягу не злякались бази «Миротворець» 12:36
Дональд Трамп звернувся до Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та окремо до НАТО.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час святкування настання 2020 року закликав лідерів Німеччини та Франції, а також НАТО більше допомагати українській державі. Так, він не зрадів з приводу того, що головна підтримка надходить збоку США.
«Дуже хороша жінка, скажу вам чесно, канцлер Меркель. Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні, - ред.)? Чому тільки Сполучені Штати?» - поцікавився Трамп, наголосивши, що задає це питання не лише відносно України.
Що стосується НАТО, американський президент зазначив, що країни альянсу повинні більше давати Україні.
07:38: Новорічна ялинка Києва потрапила у топ-5 найкрасивіших у Європі
14:06: Українці розкритикували Порошенка за підготовку новорічного привітання
13:32: Путін вирішив не вітати Зеленського та Зурабішвілі з Новим роком
10:19: Журналісти дізнались, де Коломойський святкуватиме Новий рік
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.