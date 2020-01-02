Новорічна ялинка Києва потрапила у топ-5 найкрасивіших у Європі

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 07:38

Стало відомо, які новорічні дерева обігнали столичну красуню.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що головна ялинка України, яка знаходиться у Києві, була визнана однією із найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Так, вона розмістилась на 5 місці рейтингу. Про це йдеться на сайті European best destinations (EBD).

На першому місці ялинка Вільнюса, Литва. 27-метрове дерево складається з шести тисяч гілок. Ялинку увібрали у гірлянду загальною довжиною 5 км. На другому місці ялинка Праги, третьому – Страсбурга, Франція, четвертому – Кельна, Німеччина.

«Столиця України - ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичність, сніг, традиції. У Києві є не один, а кілька різдвяних базарів. Ви можете помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок в Європі на Софійській площі. Це справжнє дерево, прикрашене десятками кілометрів гірлянд. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 19 грудня по 13 січня», - йдеться на порталі.