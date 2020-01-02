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Стало відомо, які новорічні дерева обігнали столичну красуню.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що головна ялинка України, яка знаходиться у Києві, була визнана однією із найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Так, вона розмістилась на 5 місці рейтингу. Про це йдеться на сайті European best destinations (EBD).
На першому місці ялинка Вільнюса, Литва. 27-метрове дерево складається з шести тисяч гілок. Ялинку увібрали у гірлянду загальною довжиною 5 км. На другому місці ялинка Праги, третьому – Страсбурга, Франція, четвертому – Кельна, Німеччина.
«Столиця України - ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичність, сніг, традиції. У Києві є не один, а кілька різдвяних базарів. Ви можете помилуватися однією з найкрасивіших різдвяних ялинок в Європі на Софійській площі. Це справжнє дерево, прикрашене десятками кілометрів гірлянд. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 19 грудня по 13 січня», - йдеться на порталі.
07:38: Новорічна ялинка Києва потрапила у топ-5 найкрасивіших у Європі
14:06: Українці розкритикували Порошенка за підготовку новорічного привітання
13:32: Путін вирішив не вітати Зеленського та Зурабішвілі з Новим роком
10:19: Журналісти дізнались, де Коломойський святкуватиме Новий рік
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