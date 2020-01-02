На МКС відправили 12 пляшок Бордо

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 07:03

Стало відомо, що космонавти на МКС триматимуть біля себе 12 пляшок вина. Відомо, з якою метою.

Новину передає «Преса України».

Дванадцять пляшок Бордо прямують до Міжнародної космічної станції (МКС). Алкогольний напій відправили з метою допомогти в дослідженнях зміни клімату та індустрії напоїв та харчування. Так, вино відправили в рамках експерименту.

«Спочатку ми не думали, що цей проект є серйозним», - прокоментував професор Філіп Дар'є з Наукового інституту виноградарства та вина Бордо, де й збирали вантаж у спеціальні металеві контейнери для подорожі ракетою.

«Але ми скористалися цією можливістю, щоб розглянути питання про перебування вина на МКС. Це дає нам можливість вивчити вплив мікрогравітації, сонячної радіації на еволюцію винного компонента. Ми вивчимо смак, аромат, тощо», - додав він.

Відомо, що пляшки з вином залишаться у космосі протягом року. Згодом його порівняють з 12 пляшками того самого вина, що залишилося для витримки на Землі. Вчені також очікують отримати інформацію про те, як рослини можуть боротися із хворобами у мінливому кліматі.

До слова, останні жартують, що проект буде найбільшим викликом для космонавтів у святкові дні.