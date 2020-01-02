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Папа Римський озвучив послання на 2020 рік

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 06:29
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Папа Римський озвучив послання на 2020 рік

Також стало відомо, як Папа Римський Франциск провів перший день року.

Новину передає «Преса України». 

Папа Римський Франциск наголосив, що мир на планеті дуже важливий, а також усвідомлення за це відповідальності.

«Саме тому Святий Папа Павло VI захотів присвятити перший день року мирові: молитві, усвідомленні відповідальності за мир. На цей 2020 рік послання наступне: мир – це шлях надії, шлях, яким поступаємо через діалог, примирення та екологічне навернення», - відзначили іноземні ЗМІ.

Так, папа закликав «зійти з п’єдесталів гордості» і просити «благословення Пресвятої Богородиці». Нагадаємо, нещодавно папа Франциск вибачився за те, що вдарив по руці жінку, яка схопила його та потягнула до себе.

 

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