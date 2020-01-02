Папа Римський озвучив послання на 2020 рік

Аня Мартинюк 02 січня 2020, 06:29

Також стало відомо, як Папа Римський Франциск провів перший день року.

Новину передає «Преса України».

Папа Римський Франциск наголосив, що мир на планеті дуже важливий, а також усвідомлення за це відповідальності.

«Саме тому Святий Папа Павло VI захотів присвятити перший день року мирові: молитві, усвідомленні відповідальності за мир. На цей 2020 рік послання наступне: мир – це шлях надії, шлях, яким поступаємо через діалог, примирення та екологічне навернення», - відзначили іноземні ЗМІ.

Так, папа закликав «зійти з п’єдесталів гордості» і просити «благословення Пресвятої Богородиці». Нагадаємо, нещодавно папа Франциск вибачився за те, що вдарив по руці жінку, яка схопила його та потягнула до себе.