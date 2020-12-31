«Преса України» вітає своїх читачів з Новим роком!

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Колектив сайту «Преса України» від щирого серця вітає читачів з Новим роком! Нехай для кожного 2020 рік принесе максимум хороших подій. Читайте, розмірковуйте, робіть висновки й ставайте героями лише добрих новин! Розширюйте свої горизонти разом з нами! Щасливого Нового року й веселих свят!
З повагою, «Преса України»!
14:06: Українці розкритикували Порошенка за підготовку новорічного привітання
13:32: Путін вирішив не вітати Зеленського та Зурабішвілі з Новим роком
10:19: Журналісти дізнались, де Коломойський святкуватиме Новий рік
09:37: Бабченко оригінально пропросив у українців грошей напередодні Нового року
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