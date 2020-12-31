Путін вирішив не вітати Зеленського та Зурабішвілі з Новим роком

Аня Мартинюк 31 грудня 2019, 13:32

На сайті Кремля з'явилось привітання з нагоди наближення Нового 2020 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 грудня, російські ЗМІ повідомили, що лідер Кремля Володимир Путін вирішив не вітати лідерів України та Грузії з Новим роком. Мова йде про Володимира Зеленського та Саломе Зурабішвілі. Як відомо, вітання від Путіна з нагоди Нового року з'явилось на сайті Кремля. Тут і був опублікований список адресатів.

«Володимир Путін привітав з Різдвом і наступаючим, 2020 роком, глав іноземних держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій», - уточнюється на сайті Кремля.

Варто зазначити, що у минулому році президент Росії також не направляв вітання президентам України та Грузії.