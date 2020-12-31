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Українці розкритикували Порошенка за підготовку новорічного привітання

Аня Мартинюк 31 грудня 2019, 14:06
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Українці розкритикували Порошенка за підготовку новорічного привітання

Українська інтернет-спільнота виступила проти того, щоб колишній президент України Петро Порошенко вітав їх з телеекранів у ніч на 1 січня 2020 року.

Новину передає «Преса України».

Небайдужі українці обурились через те, що одіозний 5 президент України Петро Порошенко записав привітання з нагоди Нового 2020 року. Його покажуть на телеканалах, підконтрольних політику. Так, це означає, що такі канали, як «Прямий», вітання чинного президента України Володимира Зеленського не покажуть взагалі, або покажуть зі значним запізненням.

Інтернет-користувачі поцікавились, навіщо екслідер пішов на такий крок.

«І воно ще лізе з привітаннями? Гнид* собача, без сорому і совісті», - відзначили у Мережі.

«Канал Пряма кишка і Гамнопольський у своєму виконанні», - додала інтернет-спільнота.

«Пане Порох, не псуйте українцям свято. Ми бачили ваші вітання 5 років», - нагадали у коментарях.

«Я перепрошую, хто такий Порошенко? Як можна політичного трупа слухати?» - поцікавились у Мережі.

«Зробіть подарунок народу, посадіть Порошенка, нарешті», - також з’явилось у коментарях.

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