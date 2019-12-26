Названо головних голосувальників у ВРУ

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Стало відомо, які партії найактивніше голосують у ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 грудня, у Комітеті виборців України (КВУ) розповіли, як працювали фракції в останній місяць року. Як зазначили у прес-службі КВУ, найактивніше голосували депутати президентської фракції «Слуга народу», «Голос» та ЄС.
Набагато менше голосували з ОПЗЖ та «Батьківщини».
«Народні депутати від “Слуги Народу” взяли участь в 86% голосувань Ради, депутати “Голосу” – 85%, “ЄС” – 79%. Це означає, що один нардеп від цих політичних сил брав участь у 8 із 10 голосувань Ради», - розповіли у прес-службі.
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