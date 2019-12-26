Гончарук назвав зміцнення гривні добрим сигналом

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Олексій Гончарук розповів, що здешевлення долара в Україні варто розглядати позитивно.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук висловився з приводу зміцнення нацвалюти. За його словами, це більше плюс, ніж мінус.
«Я б не став говорити, що зміцнення гривні - це негативне явище ... В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка буде зростати (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим будемо працювати), то, звичайно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися», - заявив він.
Гончарук додав, що такий хід подій допоможе підняти зарплати в доларовому вираженні. Тим не менше, як може повести себе нацвалюта на початку 2020 року Гончарук не прокоментував.
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