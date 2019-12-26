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Гончарук назвав зміцнення гривні добрим сигналом

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 13:53
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Гончарук назвав зміцнення гривні добрим сигналом

Олексій Гончарук розповів, що здешевлення долара в Україні варто розглядати позитивно.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук висловився з приводу зміцнення нацвалюти. За його словами, це більше плюс, ніж мінус.

«Я б не став говорити, що зміцнення гривні - це негативне явище ... В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка буде зростати (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим будемо працювати), то, звичайно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися», - заявив він.

Гончарук додав, що такий хід подій допоможе підняти зарплати в доларовому вираженні. Тим не менше, як може повести себе нацвалюта на початку 2020 року Гончарук  не прокоментував.

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